13 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 07:50 — REGNUM В течение следующих шести недель военнослужащие Национальной гвардии Техаса, США, проведут учения на американо-мексиканской границе, подготавливаясь к массовой миграции, о которой предупреждают законодатели в связи с истечением срока действия приказа экс-президента США Дональда Трампа «Раздел 42», предусматривающего высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответсвующей публикацией Fox News.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Администрация президента США Джо Байдена не планирует продлевать приказ, несмотря на то, что в 2021 году в США пробрались рекордные два миллиона нелегалов. Вопреки предупреждениям и возражениям республиканских штатов, которые в первую очередь страдают от потока беженцев, администрация Байдена планирует начать впускать еще больше мигрантов.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если они планируют прикрыть границу, им понадобится вся гвардия США на линии блокирования!» — восклицает nothingbuta.

«Байден хочет развалить страну перед промежуточными выборами», — указывает timetomanup.

«Я уже вижу, как огромные волны нелегалов вторгаются в общину, которую я поддерживал всю свою жизнь. Ничем хорошим это не закончится. Наше федеральное правительство предало нас. ХВАТИТ!» — восклицает DISPLAYNAMEHERE.

«Как вы думаете, сколько времени потребуется Байдену, чтобы обвинить в миграционном кризисе Путина?» — задает риторический вопрос Bullman.

«Нет, он, как обычно, свалит всё на Трампа», — отвечает IndependentVeteran23.

Дональд Трамп и Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На данный момент Техасу и Мексике выгоднее быть одной страной. В Техасе всего 41 процент белого населения, и все рабочие места все равно начинают отдавать людям с темной кожей», — указывает whitetrump99.

«К сожалению, если нет иного плана, Национальная гвардия Техаса и другие правоохранительные органы штата просто находятся там, чтобы остановить мигрантов от пересечения границы без передачи их властям. Надеюсь, что мигранты, пойманные гвардейцами, будут помечены и немедленно отправлены обратно через границу, а не просто переданы федералам для оформления визы США», — подчеркивает lcfstation3.

«Пора штатам взять дело в свои руки. Созвать съезд штатов. Вернуть власть, которой федеральное правительство никогда не наделялось, которую они просто взяли», — призываетPRSplayer

«Губернаторы должны действовать более агрессивно и творчески. Федеральные власти несут ответственность за границы США, но суверенные штаты также имеют границы, и там, где эти границы пересекаются, штаты по-прежнему имеют право и обязаны их защищать», — советует TrinityPatriot.

«Гражданское неповиновение, массовые гражданские беспорядки и гражданская война — уродливый, но единственно возможный путь на данном этапе. Съезд штатов никогда не будет допущен», — отвечает liquidhotmagama-3xbanned.

«Это не то, чего хочет большинство американских граждан. Почему Байдену позволили довести ситуацию до такого беспредела?

Мы без проблем пытаемся помочь людям в других странах и мы не хотим, чтобы неконтролируемые массы пересекали границы и создавали разрушительный хаос в нашей стране.

Это совершенно неправильно, но мы бессильны остановить это», — переживает jimtheproudconservative.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае отмена «Раздела 42» министерство внутренней безопасности США в ближайшие недели может начать принимать до 18 тысяч мигрантов в день. Для сравнения, еще в середине марта средний показатель составлял порядка пяти тысяч мигрантов в сутки.

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