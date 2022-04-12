Милан, Италия, , 22:31 — REGNUM 33-летний центральный защитник «Милана» и сборной Дании по футболу Симон Кьер вошел в Зал славы итальянского футбола и получил награду имени Давиде Астори за спасение жизни полузащитника Кристиана Эриксена.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

«Некоторые вещи и некоторые моменты того дня останутся со мной навсегда. Главное, что сейчас у Кристиана все отлично. Он вернулся на поле и продолжит делать то, что любит больше всего, а именно игру в футбол», — цитирует Кьера пресс-служба Федерации футбола Италии.

В текущем сезоне из-за разрыва передней крестообразной связки Симон Кьер принял участие лишь в четырнадцати матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Кьер перешел в «Милан» 1 сентября 2020 года из испанской «Севильи» за 3,68 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.