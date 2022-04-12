Манчестер, Великобритания, , 22:27 — REGNUM Как сообщает издание The Guardian, болельщики «Манчестер Юнайтед» планирует провести акцию протеста против Глейзеров, владеющих клубом, перед матчем 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Норвич Сити».

«Ничего не поменяется, пока мы не обезглавим змею. В клубе происходит неразбериха, поэтому мы должны действовать. Это не повторение перформанса в игре с «Ливерпулем» — тот случай был единственным. Наша акция положит начало целому ряду протестов против владельцев клуба, которые изгаляются над ним. Мы знаем, какие вызовы стоят перед нами, и мы не будем отступать от этих целей. Приносите шарфы, флаги, петарды и прочую атрибутику. Вы нужны нам, а мы нужны вам. Нужно отложить в сторону все разногласия. Некоторые вещи стоят того, чтобы за них бороться», — говорится в заявлении фанатов.

Матч 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити», который состоится 16 апреля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 17:00 по московскому времени.

На данный момент «красные дьяволы», одержав четырнадцать побед и набрав 51 очко, занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич Сити» с 21-м очком располагаются на последней двадцатой строчке в зоне вылета.