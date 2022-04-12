Москва, , 22:27 — REGNUM Российский певец Григорий Лепс дал бесплатный концерт в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Его зрителями стали военнослужащие и члены их семей, а также посетители музея. Акция «Zа Россию» призвана объединить людей, пояснил артист.

«Сейчас очень много разговоров ведется о спецоперации… Я никогда не занимался политикой, тем не менее, своя гражданская позиция у меня имеется на этот счет. Правда в том, чтобы мы были едины, русский народ, россияне. Речь идет обо всем русском, что должно сохраниться. Государство российское делает свои шаги, и мы должны объединить свои силы, в том числе мои коллеги», — рассказал Григорий Лепс журналистам.

Музыкант призвал каждого в это непростое время принести пользу своей хорошей работой.

«Я делаю все, что могу, что у меня хорошо получается. Говорят, что у меня неплохо получается петь. Если бы я был военным, я был бы на передовой. Если бы я был хирургом, я бы оперировал. Поскольку я музыкант, я пою для людей, для военнослужащих», — заметил Григорий Лепс.

Благотворительный вечер собрал несколько сотен человек в Зале Полководцев, идин из зрителей принес российский флаг. Под лозунгами «Zа Россию» и «Zа мир без нацизма» Григорий Лепс представил свои хиты: «Любимая» и «Пока», «Я поднимаю руки» и «Я тебя не люблю», «Я счастливый» и «Самый лучший день», «Спасибо, ребята», посвященная военным. В полуторачасовую программу также вошли «Ну и что», «Аминь», «Спасибо», «Рюмка водки на столе», «Терминатор» из репертуара группы «Ленинград» и совместные: «Как огонь и вода» с певцами ЮрКиссом и ВладиМиром, «Еще вчера» с Еленой Север.

Акция получит продолжение, пообещал Григорий Лепс.

«Будут еще концерты. Я бы поехал даже в Донецк или Луганск. Но, к сожалению, сейчас этого делать нельзя, потому что любое скопление народа опасно — не для меня, а для людей. Я там был, и еще обязательно буду», — добавил певец.