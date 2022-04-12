Москва, 12 апреля 2022, 22:27 — REGNUM Российский певец Григорий Лепс дал бесплатный концерт в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Его зрителями стали военнослужащие и члены их семей, а также посетители музея. Акция «Zа Россию» призвана объединить людей, пояснил артист.
Музыкант призвал каждого в это непростое время принести пользу своей хорошей работой.
Благотворительный вечер собрал несколько сотен человек в Зале Полководцев, идин из зрителей принес российский флаг. Под лозунгами «Zа Россию» и «Zа мир без нацизма» Григорий Лепс представил свои хиты: «Любимая» и «Пока», «Я поднимаю руки» и «Я тебя не люблю», «Я счастливый» и «Самый лучший день», «Спасибо, ребята», посвященная военным. В полуторачасовую программу также вошли «Ну и что», «Аминь», «Спасибо», «Рюмка водки на столе», «Терминатор» из репертуара группы «Ленинград» и совместные: «Как огонь и вода» с певцами ЮрКиссом и ВладиМиром, «Еще вчера» с Еленой Север.
Акция получит продолжение, пообещал Григорий Лепс.