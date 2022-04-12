Турин, Италия, 12 апреля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала, как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, близок к подписанию контракта с миланским «Интером».

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

По информации источника, «нерадзурри» в ближайшее время стороны согласуют условия контракта. Ранее сообщалось, что Дибала покинет туринский клуб на правах свободного агента после завершения текущего сезона.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 23-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА аргентинец набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас в пяти встречах.