Симферополь, , 22:17 — REGNUM Севастополю в недалеком будущем суждено стать «Кремниевой долиной России». Об этом в соцсетях сообщил глава города Михаил Развожаев.

Это станет возможным, благодаря и работе первого и единственного в стране центра цифрового образования детей с учетом аэрокосмической направленности.

В День космонавтики, 12 апреля, в Севастополе торжественно открыли уникальный «IT-Куб. Гагарин».

Подобный IT-Куб — первый, и пока единственный в России. По замыслу основателей, именно в Городе-герое появится будущая IT-долина страны. А пока почетное право открытия — у первых в IT и космосе.

«С моей точки зрения, айтишная история требует многих факторов. Начиная от климата, образовательного потенциала, университета. Крым, с моей точки зрения, идеально подходит, чтобы делать в России такую IT-долину», — считает основатель технопарка «IT-Крым» Дмитрий Гачко.

«Создание таких центров — это благо. Большое благо и для детей, и для взрослых. Ну, во-первых, ребенок становиться организован, что приходит сюда и начинает заниматься чем-то. Считаю, что чем раньше ребенок что-то начинает делать своей головой и своими руками, тем лучше», — отмечает летчик-космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов.

«В одной из аудиторий, на стене сделали надпись «Если быть, то быть первым». Это слова Валерия Чкалова — легендарного лётчика-испытателя, Героя Советского Союза. И лучше напутствия для наших ребят не подобрать. Уверен, с теми условиями, которые созданы для ребят благодаря национальному проекту «Образование», появление русской «Кремниевой долины» в Севастополе — не мечта, а цель, которую мы вполне сможем достигнуть», — считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Официально «IT-Куб» аэрокосмической направленности появился в День космонавтики. Название в этой связи почетное: в честь летчика-космонавта, Героя Советского Союза, первого человека, полетевшего в космос.

«Мы начали свою работу с сентября 2021 года. С начала мы работали на базе школ Гагаринского района, потом переселились в технопарк «IT-Крым». Сегодня мы официально стали «IT-Кубом. Гагарин». Елена Юрьевна Гагарина, дочка Юрия Алексеевича Гагарина нам официально разрешила. Мы писали ей письмо. Получили ответ. Невозможное возможно — сегодня стали официально IT-Куб. Гагарин», — рассказала журналистам руководитель Центра цифрового образования детей «IT-Куб. Гагарин» Евгения Арнакова.

Главная цель уникального центра — связать космос с IT. Сегодня в центре цифрового образования занимается почти 500 детей от 5 до 18 лет по шести основным направлениям, связанных с программированием. Программы разные — долгосрочное обучение и краткосрочные интенсивы. Обучение бесплатное в проекте будет бесплатным.

«Мой проект, который я создал здесь, — это голосовой помощник. Бот, который рассказывает новости, и он является частью виртуальной сети в космосе. Космонавты могут не скучать, а задать вопрос боту и узнать, что происходит на Земле в данный момент. Бот подбирает интересные новости и рассказывает их космонавту», — рассказал журналистам воспитанник «IT-Куб. Гагарин» по направлению «Программирование на языке python» Дмитрий Наконечный.