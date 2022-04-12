Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Минэнерго США повысило прогноз по средней добычи нефти в стране в 2022 году на 20 тысяч баррелей — до 12,01 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает 12 апреля управление энергетической информации ведомства (EIA).

Добыча сланцевой нефти в США

Прогноз по добыче на 2023 год повышен на 40 тысяч баррелей — до 12,95 миллиона баррелей в сутки.

Министерство также повысило свою оценку среднего уровня добычи нефти в США в 2021 году на 10 тысяч баррелей — до 11,19 миллиона баррелей в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэнерго США повысило прогноз по цене на нефть Brent в 2022–2023 годах