Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Министерство энергетики США понизило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 года с прежних $105,22 до до $103,37 за баррель. Об этом сообщает 12 апреля управление энергетической информации ведомства (EIA).

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Прогноз по средней стоимости нефти Brent на 2023 год также повышен с $88,98 до $92,57 за баррель.

Прогноз по цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2022 год, напротив, понижен с прежних $101,17 до $97,96 за баррель, а на 2023 год — повышен с $84,98 до $88,57 за баррель.