Сыктывкар, 12 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. УФАС Коми аннулирует закупку республиканского минздрава на 47,5 млн рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Rkomi.ru Глава Коми Владимир Уйба

Жалобу в УФАС на действия минздрава подала компания «Ренессанс-Мед», которая не смогла принять участие в тендере.

«Заявитель указал, что техническое задание аукциона «заточено» под конкретного производителя закупаемого оборудования – фирму «Пентакс». Начальная цена контракта составила 47,5 млн рублей», — сообщили в УФАС.

Антимонопольная проверка показала, что заказчик в техзадании указал на необходимость совместимости закупаемой системы эндоскопической визуализации с оборудованием «Пентакс», которое применяется в больницах региона. В результате на аукцион смогла заявиться лишь фирма «Пентакс».

Коми УФАС признал, что региональный минздрав нарушил закон о контрактной системе и постановил аннулировать закупку. Должностное лицо, виновное в нарушении, привлекут к административной ответственности.

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