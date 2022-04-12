Турин, Италия, 12 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Как сообщает издание Tuttomercato, английский футбольный клуб «Ливерпуль» заплатит 30 миллионов евро за трансфер 25-летнего бразильского центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

По информации источника, трансфер состоится в ближайшее летнее трансферное окно. Текущее соглашение бразильца с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Бремер принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А сезона 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил шесть желтых карточек.

Бремер перешел в «Торино» 10 июля 2018 года после перехода из «Атлетико Минейро» за 5,8 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.