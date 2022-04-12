Симферополь, 12 апреля 2022, 21:55 — REGNUM Директором строящегося в Крыму Университета креативных индустрий – образовательного центра, который входит в экосистему проектов «Таврида. АРТ» — назначен Павел Трехлеб. Он займется вопросами развития и функционирования Университета.
С 2019 года до настоящего времени Павел Трехлеб возглавлял ЦПКиО им. М. Горького. В 2015–2019 годах являлся руководителем дирекции проекта парка «Зарядье», был первым директором парка. Ранее руководил реализацией крупных проектов в парковой и гостиничной сферах и индустрии туризма.
Планируется, что основой образовательной программы строящегося в Крыму Университета станет творческая платформа, объединяющая экспертов из различных отраслей: от управления до дизайна. На базе нового образовательного центра будут формироваться проектные команды, нацеленные на конструктивные изменения в творческих и креативных индустриях России. Здесь круглогодично будут проводиться программы интенсивного обучения, основанные на принципах максимального смешения образовательных направлений в рамках одного модуля. Университет станет площадкой для внедрения новых просветительских форматов, проведения научных исследований и подготовки кадров для креативной экономики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Таврида. АРТ» — экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатор – АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За семь лет проект трансформировался в единую экосистему.