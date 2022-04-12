Бухарест, , 21:56 — REGNUM Официальный Бухарест заинтересован в укреплении международной боевой группы союзников по НАТО, базирующейся в Румынии. Об этом 12 апреля заявил румынский президент Клаус Йоханнис, передает 12 апреля бухарестский телевизионный канал Digi24.

Солдаты НАТО U.S. Department of Defense

По словам Йоханниса, указанные меры «обеспечат повышение уровня безопасности границ НАТО в условиях кризиса на Украине». Румынский президент, в частности, подчеркнул, что в данный момент его страна готова предоставить западным партнерам всю необходимую для этого инфраструктуру.

Клаус Йоханнис «Надеюсь, этот вопрос будет решен в течение ближайших нескольких недель».

Напомним, в настоящее время на территории Румынии находятся около двух тысяч военнослужащих США, а на румынских авиабазах размещены подразделения ВВС нескольких натовских государств.

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