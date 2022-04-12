Бухарест, 12 апреля 2022, 21:56 — REGNUM Официальный Бухарест заинтересован в укреплении международной боевой группы союзников по НАТО, базирующейся в Румынии. Об этом 12 апреля заявил румынский президент Клаус Йоханнис, передает 12 апреля бухарестский телевизионный канал Digi24.
По словам Йоханниса, указанные меры «обеспечат повышение уровня безопасности границ НАТО в условиях кризиса на Украине». Румынский президент, в частности, подчеркнул, что в данный момент его страна готова предоставить западным партнерам всю необходимую для этого инфраструктуру.
Напомним, в настоящее время на территории Румынии находятся около двух тысяч военнослужащих США, а на румынских авиабазах размещены подразделения ВВС нескольких натовских государств.
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