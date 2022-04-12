Ижевск, , 21:46 — REGNUM В Удмуртии начата проверка по факту гибели четырехлетней девочки в результате падения из окна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уточняется, что ребёнок выпал из окна квартиры на пятом этаже.

В рамках проверки будет дана оценки деятельности органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации и проведению работы с родителями по предупреждению гибели детей и запрета на оставление их без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, также по факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, девочка проживала с матерью, которая в момент происшествия отлучилась ненадолго в магазин. Ребенок остался дома один и выпал из окна на балконе. В результате полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Ее тело было обнаружено 11 апреля днем возле одного из домов по улице Ворошилова.

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