Милан, Италия, 12 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В 2021 году число туристов в Милане в сравнении с показателем 2020 года выросло в полтора раза, сообщают 12 апреля местные СМИ.

Steffen Schmitz Милан

При этом уровень докризисного 2019 года еще не достигнут — в 2021 году приехало почти в три раза меньше граждан.

Как сообщалось ранее, аналогичные процессы фиксируются и в рамках Италии в целом: туристический поток, внутренний и внешний, растет, но докризисные уровни не достигнуты.