Москва, 12 апреля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В последнее время от родителей стали поступать тревожные сигналы о том, что на популярном среди молодежи ресурсе YouTube после просмотра детского контента запускаются ролики, содержащие информацию, способную нанести вред неокрепшей психике ребенка, сообщается на сайте Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

ИА REGNUM Ребенок

Институт уполномоченных по правам ребенка призывает YouTube к соблюдению законодательства.

«Дети – это наиболее чувствительная категория. Они любопытны, открыты, доверчивы, одновременно – ранимы и не всегда критичны. Знакомство с миром современных технологий у них начинается в самом раннем возрасте. Порой родители, занимаясь домашними делами, чтобы не оставлять ребенка без присмотра и в то же время увлечь его чем-то познавательным и интересным, включают ему мультики или детские передачи на YouTube.

Это говорит о высокой степени доверия этому ресурсу, об уверенности в честности и ответственности онлайн-платформы за контент, рассчитанный на детский возраст.

Подрыв этого доверия, а тем более попытки манипулировать сознанием самых маленьких наших граждан, недопустимы. Институт Уполномоченных по правам детей выступает против действий, которые идут вразрез с принципами уважительного отношения к личности ребенка, к его правам и интересам.

Призываем руководство видеохостинга YouTube к неукоснительному соблюдению действующего законодательства нашего государства и соблюдению прав наших детей», — указано на сайте ведомства.