Рим, 12 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта 12 апреля призвал создать «семь Европейских союзов». Речь идет о новых уровнях и направлениях интеграции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Ускорить и сделать более эффективной интеграцию внутри ЕС позволят «союз обороны», «союз безопасности», «союз энергетики», а также еще четыре союза, связанные с внешней политикой, здравоохранением, приемом мигрантов и расширением ЕС, считает Летта.

В числе соседей Евросоюза, на которые он должен «расширяться», указываются Молдавия, Грузия и Украина.