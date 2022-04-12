Бухарест, 12 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Королевства Бельгия Александр де Кроо прибыл с рабочим визитом в Румынию. Об этом 12 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, в ходе своего визита глава бельгийского правительства проведет переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, румынским премьер-министром Николае Чукэ и представителями парламента страны.

В повестке дня соответствующих контактов – вопросы предоставления Молдавии членства в Евросоюзе, а также сотрудничество Брюсселя и Бухареста в сфере «укрепления энергетической безопасности ЕС».

Визит де Кроо в Румынию продлится до 13 апреля. Из Бухареста премьер-министр Бельгии отправится в Кишинев.