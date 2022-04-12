Ижевск, , 21:35 — REGNUM Во Всероссийском голосовании, в рамках которого будут выбраны для реализации проекты благоустройства общественных пространств на 2023 год, примут участие семь населенных пунктов Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Платформа для голосования за проекты благоустройства

Так, выбрать площадки, которые будут благоустроены уже в следующем году смогут жители Ижевска, Глазова, Сарапула, Можги, Воткинска, а также поселков Ува и Игра.

Глава республики Александр Бречалов отметил, что на объектах, чьи проекты победили в прошлом году, работы уже стартуют. Накануне был подписан муниципальный контракт с подрядчиком благоустройства эспланады Центральной площади Ижевска, которая стала лидером голосования в прошлом году. Выразили свое мнение о планируемы проектах в 2021 году около 66 тыс. жителей Удмуртии.

В этом году граждане смогут выбрать из 13 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства пройдет с 15 апреля по 30 мая. В 2021 году в голосовании приняли участие 1463 муниципалитета из 84 регионов. Жители страны выбирали из 6 тыс. объектов, победителями голосования стали 2466 территорий, из них 2372 площадки включены в план работы на 2022 год.

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