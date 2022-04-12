Рим, 12 апреля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Если бы президента Франции выбирали граждане Италии, то также понадобился бы второй тур голосования, об этом свидетельствуют опубликованные 12 апреля результаты опроса Bidimedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон vs Ле Пен

Разрыв оказался бы менее значительным, чем в ходе реального голосования: Эммануэля Макрона поддержали 32,4% респондентов в Италии, Марин Ле Пен — 30,9%.

Второй тур выборов президента Франции пройдет 24 апреля.