Вологда, 12 апреля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Вологодский молочный комбинат, повысивший отпускную цену на свою продукцию, получил от УФАС предостережение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Shivani shrivastav Молоко

«Вологодское УФАС России предостерегает ПК «ВМК» от совершения подобных действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства, в том числе ряда статей Федерального закона «О защите конкуренции». В настоящее время Управлением направлен запрос информации, необходимой для оценки действий ВМК на соответствие антимонопольному законодательству», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодский молочный комбинат поднял отпускную цену на продукцию на 15%.