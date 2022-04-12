Москва, , 21:29 — REGNUM Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) во вторник, 12 апреля, представило обновлённую линейку молодежных форумов в эфире ток-шоу «Маршрут на форум. Поехали!»

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

Организаторы рассказали об особенностях и нововведениях в части проведения форумов. Выпускники поделились своими историями успеха с форумов Росмолодёжи – «Таврида», «Территория смыслов», «Экосистема» и другихВ мероприятии приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ. РФ Ирина Макиева и многие другие.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко рассказал о плюсах участия в форумах Росмолодёжи: «Форумы дают возможность самим выбирать, чем вы хотите заняться. Очень важно, что участники являются соавторами — программа 19 форумов составлена с учетом ваших пожеланий. Вы можете выбрать журналистику, предпринимательство, экологию, управление и политику — всё, что хотите. Если по итогу вы скажете, что 19 (форумов) — мало, значит, их будет больше. Это возможность выбрать свой путь в жизни, повысить квалификацию, найти себе интересного работодателя, партнёра, наставника, стажировку».

Сергей Кириенко также анонсировал новый проект «Атлас компетенций». Участники форумов смогут выбрать компетенцию, в которой хотят совершенствоваться. На выходе — создадут карту своего личного развития и получат возможность повысить квалификацию в одном из круглогодичных центров Росмолодёжи. Первый заместитель руководителя Администрации президента добавил, что на форумах предусмотрена возможность сделать доброе дело, получить грантовую поддержку Росмолодёжи (в рамках очного этапа сервиса Росмолодёжь. Гранты) или путёвку по программе «Больше, чем путешествие».

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева поблагодарила всех участников и партнёров форумов: «Форумы — это не просто события, не момент проведения мероприятий. Это полноценные экосистемы, непрерывная среда вашего развития. Мы с ведущими компаниями, профильными ведомствами готовы помогать вам развиваться, расти, исполнять ваши мечты. Мы все вместе наполняем эту среду для вас и вместе с вами — авторами всего, что происходит на форумах».

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин анонсировал участие в форумах олимпийцев и паралимпийцев: они будут проводить мастер-классы и зарядки. На протяжении всего форумного маршрута планируется развернуть передвижной музей истории советского и российского спорта, в частности, студенческого.

Отдельный блок эфира был посвящён теме экологии. Об экологическом форуме «Экосистема», новых возможностях для эковолонтёров, осознанном потреблении, переработке отходов рассказали губернатор Камчатского края Владимир Солодов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

На мероприятии анонсировали и новую площадку в линейке форумов Росмолодёжи – «Шум» для специалистов медиаиндустрии, который будет проходить в Калининграде. В нём смогут принять участие PR-специалисты, контент-мейкеры, представители студенческих и молодёжных СМИ, блогеры и все те, кто интересуется диджиталом и медиа. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригласил зрителей эфира присоединиться в качестве участников форума и приехать в Калининградскую область. Также в первой половине октября в Санкт-Петербурге впервые состоится Форум социального призвания.

Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина рассказала о программе мероприятия, которая включает вопросы эффективной занятости молодёжи, адаптации людей с ограничениями по здоровью, инфраструктуре помощи и социальной кросс-коммуникации.

С 2022 года линейка форумов Росмолодёжи — это экосистема, где каждая площадка усиливает другую, а все вместе работают на общие результаты и интересы молодёжи и региона. Форумы создают среду для личностного и профессионального роста молодых людей, ориентируясь на их запросы. Участники могут получить стажировку у именитых партнёров и поддержку сервиса Росмолодёжь. Гранты. Выбрать форум для участия и подать на него заявку можно на сайте проекта.

Ежегодно участниками форумов становятся молодые люди от 18 до 35 лет из числа лидеров молодёжных проектов, студенческих сообществ, руководителей некоммерческих организаций, молодых специалистов. Мероприятия форумов охватывают более 1 млн человек.

В линейку форумов Росмолодёжи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «Острова», «Машук», «Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», Предпринимательский молодёжный форум, «Рабочая молодёжь», Форум социального призвания, «Шум», «Экосистема». Семь окружных форумов: «Алтай. Территория развития», «Амур», «Иволга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каждый форум имеет тематику, реального заказчика (регион или орган власти) и партнёров. По итогу будет достигнут результат, значимый для участников, отраслей и места проведения форума.