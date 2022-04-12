Челябинск, 12 апреля, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В Челябинске у женщины 1990 года рождения изъяли 57 свёртков с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Этот товар гражданка собиралась сбывать. Всего у неё нашли 40 граммов вещества.

Подозреваемую водворили в ИВС. Ей грозит до 20 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области под суд отдали очередную группу наркоторговцев.