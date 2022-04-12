Мюнхен, Германия, , 21:25 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в ответном матче ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет испанский «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый матч, проходивший 6 апреля в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика», завершился минимальной победой «желтой субмарины» со счетом 1:0 благодаря голу Арно Греневельда. Голевую передачу на свой счет записал Даниэль Парехо.

Стартовые составы команд:

«Бавария» (расстановка 3-4-2-1): Мануэль Нойер – Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес – Кингсли Коман, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Лерой Сане – Томас Мюллер, Джамал Мусиала – Роберт Левандовски.

«Вильярреал» (расстановка 4-3-3): Джерони Рульи – Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Первис Эступиньян – Этьен Капу, Даниэль Парехо, Франсис Коклен – Джованни Ло Чельсо, Жерар Морено, Арно Греневельд.

Ранее сообщалось, что 33-летний таранный форвард «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски согласовал условия контракта с каталонской «Барселоной».