Киев, 12 апреля 2022, 21:32 — REGNUM О задержании на Украине лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука сообщил 12 апреля в соцсетях президент этой страны Владимир Зеленский.
По его словам, это произошло в ходе спецоперации Службы безопасности Украины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на Украине «временно» запретили деятельность «пророссийской» оппозиции, в том числе ОПЗЖ.
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