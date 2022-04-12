Киев, 12 апреля 2022, 21:32 — REGNUM О задержании на Украине лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука сообщил 12 апреля в соцсетях президент этой страны Владимир Зеленский.

Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком
Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком
Kremlin.ru

По его словам, это произошло в ходе спецоперации Службы безопасности Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на Украине «временно» запретили деятельность «пророссийской» оппозиции, в том числе ОПЗЖ.

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