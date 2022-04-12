История вопроса

19 февраля 2021 года власти Украины утвердили трёхлетние санкции против депутата Верховной рады, лидера оппозиции Виктора Медведчука, и ряда лиц из его окружения, включая жену политика. Санкции предусматривают блокирование активов и всей финансовой деятельности Медведчука. До этого в феврале санкции были введены в отношении депутата Рады Тараса Козака, владельца трех крупнейших оппозиционных телеканалов страны, которые также оказались заблокированными. В Совнацбезе утверждают, что это только начало, и что впоследствии под санкции попадут и другие депутаты парламента Украины нынешнего созыва.