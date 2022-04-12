Киев, 12 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. О задержании на Украине лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука сообщил 12 апреля в соцсетях президент этой страны Владимир Зеленский.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком

По его словам, это произошло в ходе спецоперации Службы безопасности Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на Украине «временно» запретили деятельность «пророссийской» оппозиции, в том числе ОПЗЖ.