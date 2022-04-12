Ижевск, , 21:24 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, на железнодорожном вокзале Ижевска встретили группу эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Жители Донбасса прибыли в Россию

Всего данным составом в республику прибыли 450 человек.

Еще в пути, по дороге от станции «Можга», всех прибывающих в республику протестировали экспресс-методом на коронавирус, провели термометрию, оценили общее состояние здоровья. Все граждане, которые нуждались в медицинской помощи, были доставлены в медучреждения Ижевска.

«В первую очередь, всем прибывшим гражданам помогут с организацией их размещения, окажут миграционную, социальную и психологическую поддержку, кто нуждается – получит медицинский уход», — заверила зампред правительства республики Татьяна Чуракова.

В дальнейшем планируется решить вопрос с трудоустройством прибывших граждан.

В республике организовано три пункта временного размещения жителей ДНР, ЛНР и Украины – два пункта находятся в Ижевске, один – в Якшур-Бодьинском районе на территории оздоровительного комплекса «Берёзовая роща».

По состоянию на 11 апреля, в республике уже проживали 115 вынужденных переселенцев, которые прибыли в Удмуртию самостоятельно и находятся у родственников и знакомых.

Как сообщало ИА REGNUM, c 21 февраля на территории Удмуртии введен режим повышенной готовности. В Ижевске для приема жителей Донбасса подготовили два пункта временного размещения на 90 и 140 мест.

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