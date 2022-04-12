Москва, 12 апреля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Тренер по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о судьбе телепроекта «Ледниковый период». Об этом 12 апреля пишет «РИА Новости».

European Foundation for Support of Culture Илья Авербух

По словам Авербуха, съёмок шоу в ближайшее время не будет. «Ледниковый период» на осень пока не планируется», — заявил спортсмен.

ИА REGNUM напоминает, что премьера восьмого сезона проекта «Ледниковый период» состоялась осенью 2021 года. Победителем шоу стали Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов.