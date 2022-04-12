Рим, 12 апреля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В Италии необходимо ввести дополнительный налог на сверхдоходы энергетических компаний со ставкой в 50%, с таким заявлением выступил 12 апреля лидер партии «Действие» Карло Календа.

UK in Italy Карло Календа

Про его оценке, это поможет правительству получить 16 млрд евро дополнительно и смягчить удар энергокризиса для бизнеса и граждан.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.