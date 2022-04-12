Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывшая риелтор попалась на попытке продать арендованную квартиру. Об этом сообщает городское УМВД.

Becar.ru Риелторы

В полицию обратилась 46-летняя женщина. Она заявила стражам порядка, то хотела купить жильё, но при проверке документов оказалось, что продающая сторона не является его собственницей.

Под подозрение попала женщина 1989 года рождения. Она хотела продать квартиру за 5,7 млн рублей. Для этого покупательнице были предоставлены необходимые документы, в том числе и фиктивная выписка из единого государственного реестра недвижимости. Но бдительная гражданка самостоятельно запросила справку о собственнике квартиры, и после этого обман раскрылся.

Мошенница признала вину и оправдалась тяжёлым материальным положением. Полицейские не исключают, что этот преступный эпизод был не единственным.