Москва, , 21:10 — REGNUM Стилист Сергей Зверев поделился, что не планирует заниматься порчей сумок бренда Chanel. Об этом он рассказал пресс-службе НСН 12 апреля.

Сергей Зверев Svklimkin

Вместо этого стилист предложил альтернативу — провести благотворительный аукцион. »… на вырученные деньги я бы помог онкобольным, детям-сиротам. Большая часть сумок Chanel сделана вручную. Эмоции захлёстывают, я бы взял и топором бы разрезал, но я бы хотел, чтобы была польза», — говорит Зверев.

ИА REGNUM напоминает, что российские инфлюенсеры запустили флешмоб, в котором демонстрируют, как режут сумки от Chanel. Причиной такой инициативы стало то, что компания в своих магазинах просит покупателей подписывать бумаги о том, что они не проживают на территории России, а также не собираются в ней носить вещи бренда.

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