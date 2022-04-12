Мадрид, 12 апреля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Начо, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

Запасные игроки: Рафаэль Замора, Тони Фуидиас, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, Родриго, Мариано Диас, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Лука Йович, Андрей Лунин, Марко Асенсио, Марсело.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Рис Джеймс, Маркос Алонсо, Н’Голо Канте, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Тимо Вернер.

Запасные: Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Жоржиньо, Кристиан Пулишич, Маркус Беттинелли, Трево Чалоба, Сауль Ньигес, Хаким Зиеш, Сесар Аспиликуэта, Маланг Сарр, Харви Вале.

Первый матч четвертьфинала еврокубка, состоявшийся 6 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершился уверенной победой «сливочных» со счетом 3:1 благодаря хэт-трику Карима Бензема (21’ Винисиус Жуниор, 24’ Лука Модрич, 46’). Единственный мяч «пенсионеров» на 40-й минуте забил Кай Хаверц после передачи Жоржиньо.