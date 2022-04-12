Москва, 12 апреля 2022, 21:08 — REGNUM Партия «Единая Россия» запустила проект по импортозамещению «Выбирай своё». По мнению представителей партии, он поможет обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и сохранить рабочие места
«Единая Россия» запустила партпроект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай своё». Его координатором стал заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Об этом журналистам сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, представляя партийный проект на ВКС с участием представителей Министерства промышленности и торговли, Федеральной антимонопольной службы, Общественной палаты РФ и Торгово-промышленной палаты РФ, общественных организаций, бизнеса и регионов.
В свою очередь, Сергей Морозов сообщил, что работа партийного проекта будет идти по двадцати направлениям — спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот список может быть расширен.
Одно из ключевых направлений партпроекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществляют манипуляции в российском кластере интернета, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Также участники ВКС акцентировали внимание на теме лекарственного обеспечения.
Была также затронута тема работы партийного проекта в сфере производства детских товаров. Как сообщила координатор проекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, она будет выстроена по принципу «одного окна», куда могли бы обратиться родители с любым вопросом. Основная задача сейчас — обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос.
Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импортозамещению поддержало Министерство промышленности и торговли РФ. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.
В заключение Сергей Морозов сообщил, что общественными партнерами нового проекта «Единой России» станут «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.