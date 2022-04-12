Москва, 12 апреля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» запустила проект по импортозамещению «Выбирай своё». По мнению представителей партии, он поможет обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и сохранить рабочие места

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Единая Россия» запустила партпроект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай своё». Его координатором стал заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Об этом журналистам сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, представляя партийный проект на ВКС с участием представителей Министерства промышленности и торговли, Федеральной антимонопольной службы, Общественной палаты РФ и Торгово-промышленной палаты РФ, общественных организаций, бизнеса и регионов.

«Предстоит решить несколько задач: первое — сохранение рабочих мест, второе — удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей народной программе — это обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость», — сказал Александр Сидякин.

В свою очередь, Сергей Морозов сообщил, что работа партийного проекта будет идти по двадцати направлениям — спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот список может быть расширен.

«Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. Создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию, наши товары и не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, активных граждан», — подчеркнул он.

Одно из ключевых направлений партпроекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществляют манипуляции в российском кластере интернета, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«У нас не должно быть разрыва по качеству между государственными услугами и коммерческими сервисами. Надо, как минимум, дотянуть до лучших аналогов международного стандарта. Как максимум — сделать лучше», — сказал он.

Также участники ВКС акцентировали внимание на теме лекарственного обеспечения.

«У российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Российская фарма сегодня — это хороший пример импортозамещения. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках. Они по качеству, эффективности и безопасности абсолютно идентичны лекарственным препаратам, которые производятся в Европе или на территории США. Оборудование на наших заводах зачастую более современное в связи с тем, что они построены в последние 10 лет», — сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев .

Была также затронута тема работы партийного проекта в сфере производства детских товаров. Как сообщила координатор проекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, она будет выстроена по принципу «одного окна», куда могли бы обратиться родители с любым вопросом. Основная задача сейчас — обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос.

«У нас есть производства в дружественных странах: в Иране, в Турции, в Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев», — пояснила Татьяна Буцкая.

Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импортозамещению поддержало Министерство промышленности и торговли РФ. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.

В заключение Сергей Морозов сообщил, что общественными партнерами нового проекта «Единой России» станут «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.