12 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Александр Умрихин, , 21:47 — REGNUM Восемь улиц и один памятник

Испания © ИА REGNUM

В Испании очередной виток действия и противодействия закону об исторической памяти развернулся на острове Тенерифе. Именно там вспыхнула борьба вокруг скульптуры «Ангел Победы», которую создал Хуан де Авалос — знаменитый скульптор, известный своей работой в Долине Павших в Мадриде.

В рамках действия закона, предусматривающего запрет на публичное восхваление и почтение периода диктатуры Франсиско Франко, в Санта-Крус-де-Тенерифе ранее были переименованы восемь улиц, однако поборники закона об исторической памяти потребовали ликвидировать и скульптуру Авалоса, расположенную между улицой Рамбла и проспектом Маритима. Защитники скульптурной композиции ссылаются на пункт 15.2 закона, согласно которому его действие не распространяется на объекты, имеющие «художественные, архитектурные или художественно-религиозные основания». Защитники памятника утверждают, что в скульптурном ансамбле в Санта-Крус-де-Тенерифе нет ничего, что можно было бы отождествить с Франко. По их мнению, «совершенно очевидно», что ни ангел, ни воин, изображенные в виде памятника, «не являются иконографическими изображениями Франко».

Защитники памятника также напоминают, что в 1965 году в его создании «участвовали тысячи людей, более 80 000 граждан со всей провинции Санта-Крус-де-Тенерифе», и что этот памятник «представляет собой незаменимую часть художественного и культурного наследия». Они призвали защитить работы Авалоса «от безрассудства и ненависти тех, кто хочет уничтожить художественное наследие, которым мы обладаем».

Франсиско Франко (сс) Biblioteca Virtual de defensa

Сын за отца

В защиту памятника выступает и сын скульптора, который утверждает, что «художественные ценности этого произведения выше социальных коннотаций, которые его окружают, и поэтому его необходимо защищать».

В свою очередь сторонники закона об исторической памяти требуют снести памятник, а более радикальные элементы регулярно совершают налёты на творение Авалоса и обливают его красной краской. По словам Давида Годоя, генерального секретаря Социалистической молодежи Канарских островов, «несколько независимых отчетов <…> поддерживают демонтаж памятника Франко и устранение элементов, восхваляющих диктатора». Защитники памятника назвали слова Годоя «ещё одной демонстрацией того факта, что крайне левые не стесняются демонстрировать свое презрение к воле по меньшей мере 80 000 жителей Тенерифе».

Скульптура «Ангел Победы» Jose Mesa

На сторону представителей левых сил встал и факультет изобразительных искусств Университета Ла-Лагуны, который оценивает памятник Тенерифе как «малозначительный» и относит его к «в целом академическому» и «анахроничному характеру» работ Авалоса, отдельно от «художественных произведений его современников». По мнению представителей университета, памятник «Ангел Победы» «в некоторых случаях напоминает многое из того, что было сделано в этой области в фашистской Италии».

От слов — к действиям

Не так давно Испанская ассоциация художников и скульпторов направила письмо мэру Санта-Крус-де-Тенерифе Хосе Мануэлю Бермудесу и правительству острова Пальма, а также Ассоциации по исследованию и защите исторического наследия Сан-Мигель-Аркангель и Фонду Хуана де Авалоса, в котором защищает творчество и наследие скульптора Долины Павших.

По мнению представителей ассоциации, «Ангел Победы» имеет все признаки «художественной ценности», в связи с чем памятник находится «вне сферы применения» закона.

Хосе Габриэль Астудильо, президент Испанской ассоциации художников и скульпторов, с сожалением отмечает, что Авалос «признан только за свою впечатляющую работу в Долине Павших, но в то же время он получил важные награды, которые еще до Гражданской войны в Испании принесли ему должность заместителя директора Археологического музея Мериды, где он проделал великолепную работу по инвентаризации коллекций».

Долина Павших (сс) Elena F D

О бедных творцах замолвите слово

Организация полагает, что «демонтаж этого памятника изменит культурные ценности острова, который потеряет часть своей истории», а сам Закон об исторической памяти «наносит большой ущерб художникам других эпох». Представители ассоциации назвали целью своего письма «принятие во внимание рекомендации <…> от организации, к которой принадлежали и продолжают принадлежать скульпторы и художники такого уровня, как Мариано Бенльюр, Мигель Блай, Викторио Мачо, Хулио Лопес Эрнандес, Антонио Лопес, Рафаэль Каногар, Хосе Луис Фернандес <…> и которые просят оказать им поддержку в этом вопросе».

Представители ассоциации также напоминают, что «великие художники в любой точке мира живут благодаря своей работе»: «Когда ты художник, ты борешься за выживание, а также, с большим или меньшим успехом, за то, чтобы стать частью истории и оставить свой творческий и красивый след в этом всё более нетипичном и изменчивом мире».

Отмечается также, что творцы «также должны есть и получать всевозможные заказы»: «Они могут нравиться кому-либо в большей или меньшей степени, но они в долгу перед собой и своим искусством. Художник тоже имеет свою идеологию и тоже волен заявлять о ней или держать при себе, но творческий акт не признает иных доктрин, кроме тех, которые продиктованы исключительно желанием работать и творить, без ограничений и скрытых средств».

Кто вы, господин Авалос?

Один из главных фактов, играющих на руку сторонников памятника «Ангел Победы», состоит в том, что Хуан де Авалос де-факто является испанским диссидентом. Несмотря на свою службу во франкистской армии в период Гражданской войны, уже в поствоенное время, в 1940 году, скульптора обвинили в сотрудничестве с культурным фронтом республиканцев в 1936 году, а спустя два года, в 1942 году, вышло постановление о процедуре чистки, в котором факты сотрудничества Авалоса с социалистами считались доказанными на основании его гипотетической принадлежности к Испанской социалистической рабочей партии (PSOE). Всё, что остаётся скульптору — это работа над частными небольшими заказами.

В 1945 году Авалос после роста числа заказов в Португалии решает перебраться в эту страну. Там он участвует в выставках и открывает собственную студию. Однако в 1950 году по совету своего товарища скульптор представляет в Мадриде несколько десятков эскизов скульптур для базилики Святого Креста в Долине Павших. Авалос побеждает в конкурсе и возвращается в столицу Испании.

Утверждается, что между скульптором и Франсиско Франко никогда не было близких личных отношений. Назначение Авалоса стало неожиданностью в испанских академических кругах, и сам Франко получил несколько писем из кругов, выступавших против его назначения. Сам скульптор вспоминает, что его контакт с Франко произошел на вышеупомянутой выставке 1950 года, когда диктатор, посетив выставку, остановился перед представленным им эскизом и сказал: «Это великий скульптор, который нужен Испании».

Авалос хотел отказаться от проекта в свете протестов в академических кругах, однако глава МИД Испании Блас Перес Гонсалес посоветовал ему встретиться с Франко во дворце Эль-Пардо. Там скульптор предложил произведение с фундаментально религиозной тематикой, избегая любых намеков на войну. Любопытно, что на следующий день был издан указ о том, что погибшие с обеих сторон Гражданской войны будут похоронены вместе в Долине Павших.