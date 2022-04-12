Женева, Швейцария, 12 апреля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 736 460 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1986 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 12 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 497 960 492 носителя вируса, подтверждено 6 181 850 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 549 700 выявленных инфицированных и 1750 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.