12 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:51 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена объявила о новых мерах по борьбе с «призрачным» оружием без серийных номеров на фоне призывов к Белому дому решить проблему роста преступности в стране. Речь идет об огнестрельном оружии частного производства, которое не имеет номеров, и его распространение трудно отслеживать правоохранительным органам.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Белый дом также призывает Конгресс принять законы о контроле над оружием, что вызывает недовольство сторонников свободного ношения оружия.

Напомним, что на фоне волны преступности американцы продолжают скупать оружие в рекордном количестве и пользуются им гораздо чаще, чем об этом сообщают СМИ.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Преступность процветает, граница открыта, а демократы хотят отнять у законопослушных граждан единственный проверенный способ защитить себя», — возмущается podtrek202.

«Насильственная преступность в стране станет намного хуже с таким пустым и ошибочным ответом на проблему преступности. Америка должна обеспечить соблюдение законов, которые уже готовы», — пишет retired1958.

«Байден и либералы хотят, чтобы вы были безоружной жертвой для всех жестоких зэков, которых они выпускают из тюрем», — подозревает silentmajority250ferrari.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что дальше? Запретить молотки? Запретить бейсбольные биты? Запретить автомобили?» — спрашивает derbigd.

«А потом они попросят Конгресс запретить бумагу для принтера, баллончики с лаком для волос, когда в руках есть прикуриватель, любой камень размером больше большого мрамора, выстрелы из пращи, сложные луки, арбалеты, напильники для обработки дерева и кухонные ножи, чугунные сковороды… в общем, дайте волю своей фантазии, поскольку практически всё, что можно взять в руки, может быть использовано как оружие, способное нанести телесные повреждения в руках тех, кто знает, как им пользоваться. И ДА, я перечислил бумагу для принтера, так как при правильном использовании она может нанести необратимые травмы, которые могут привести к смерти. И я даже не перечислил товары для дома, которые можно купить в местных продуктовых магазинах, хозяйственных магазинах и т.д., и я говорю о химических веществах, которые Байдену тоже лучше запретить. О, ВСЕ транспортные средства, независимо от размера, класса или стиля», — расписывает Larvan46.

«Я с нетерпением жду реального прогресса в области контроля над оружием. Печально, когда моя свекровь, убежденная сторонница Трампа, боится за мою безопасность и постоянно просит меня сменить профессию. И она, конечно, не единственная, кто спрашивает меня, чувствую ли я себя «в безопасности» на работе. Я работаю администратором в государственной школе. Люди считают эту работу опасной. Мы должны что-то делать с оружием в этой стране», — подчеркивает excellent-man.

«Ежегодно в автомобильных авариях погибает около 40 000 человек, и никто не предлагает запретить автомобили. Более 200 000 человек ежегодно погибают в результате медицинской практики, и никто не предлагает запретить медицинское обслуживание. И еще я хотел бы отметить, что существует конкретное конституционное право на владение огнестрельным оружием, но нет аналогичного права на владение автомобилем или посещение врача», — объясняет stonetalons.

Ранее Джо Байден заявил об «эпидемии» насилия с использованием огнестрельного оружия в США, назвав это «международным позором». По его словам, менее чем за неделю в Джорджии и Колорадо произошло 850 перестрелок, в результате которых погибло более 250 человек. В связи с этим власти США пообещали ужесточить контроль за оружием.