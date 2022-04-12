Москва, , 21:19 — REGNUM Западная преступная деятельность на Украине включала и разработку биологического оружия, заявил 12 апреля замглавы СБ России Дмитрий Медведев. Такую деятельность Москва считает недопустимой.

Дмитрий Медведев Government.ru

Отметив, что США и их союзники развернули вблизи российских границ биолаборатории и что у России есть подтверждения этой преступной деятельности, Медведев сказал:

«Это вовсе не поиск каких-то эффективных средств защиты от опасных болезней и кооперация с международным сообществом. Работа там велась в абсолютно закрытом режиме. По сути разрабатывались компоненты биологического оружия, получались патогенные микроорганизмы, которые несут угрозу всему человечеству».

Он отметил, что в России действует механизм – парламентская комиссия, занимающаяся сейчас изучением работы этих лабораторий. Также «определённая работа идёт и по линии других ведомств, специальных служб и по линии безопасности в стране».

Дмитрий Медведев «И поэтому мы считаем такую активность в целом абсолютно недопустимой как на территории Украины, так и на пространстве других стран, которые нас окружают».

Читайте ранее в этом сюжете: США умалчивают о своих проектах в биолабораториях на Украине