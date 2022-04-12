Москва, 12 апреля 2022, 21:19 — REGNUM Западная преступная деятельность на Украине включала и разработку биологического оружия, заявил 12 апреля замглавы СБ России Дмитрий Медведев. Такую деятельность Москва считает недопустимой.
Отметив, что США и их союзники развернули вблизи российских границ биолаборатории и что у России есть подтверждения этой преступной деятельности, Медведев сказал:
Он отметил, что в России действует механизм – парламентская комиссия, занимающаяся сейчас изучением работы этих лабораторий. Также «определённая работа идёт и по линии других ведомств, специальных служб и по линии безопасности в стране».
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