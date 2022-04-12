Москва, 12 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Комедия «Любовь и голуби» Владимира Меньшова выйдет в России в повторный прокат. Информация об этом появилась 12 апреля на сайте студии «Мосфильм».

Цитата из х/ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР С голубем

Премьера состоится уже 21 апреля 2022 года. В картине полностью отреставрируют изображение и звук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» может получить вторую часть. По словам актрисы Веры Алентовой, исполнившей в оригинальной картине главную роль, возможное продолжение будет направлено на современную молодёжь.