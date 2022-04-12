Йошкар-Ола, 12 апреля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Марий Эл удовлетворил исковое заявление прокуратуры республики об истребовании из незаконного владения земельного участка в национальном парке «Марий Чодра». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

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Ранее указанный участок площадью около 2,3 гектара без разрешения Росимущества был незаконно исключен из числа земель особо охраняемых природных территорий и передан юридическому лицу.

При этом, согласно требованиям законодательства, земли национальных парков, которые находятся в федеральной собственности, не подлежат изъятию.

Согласно решению суда, юридическое лицо обязано передать участок в федеральную собственность в течение месяца после вступления решения в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, январе 2019 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в связи с выводом земельного участка площадью 2 гектара из состава земель национального парка. Затем участок был переведен в категорию «земли населенных пунктов». Позднее участок было продан без проведения торгов и по заниженной стоимости.

Это произошло на основании распоряжения об изъятии земель нацпарка бывшего председателя правительства республики, а затем и главы региона Леонида Маркелова, который в настоящее время отбывает срок заключения.