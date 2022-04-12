Архангельск, 12 апреля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани и Нягани покажут свои спектакли в рамках «ЭХА Большого Детского фестиваля», открывшегося сегодня в Архангельске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://t.me/Tsybulskiy_A Сергей Безруков в Архангельске

Торжественная церемония открытия фестиваля прошла на сцене Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова. Программа началась с показа созданного по сказке-притче Антуана де Сент-Экзюпери спектакля «Маленький принц», в котором сыграл главную роль создатель фестиваля, народный артист России Сергей Безруков.

По словам артиста, программа фестиваля дает возможность отобрать и показать зрителям регионов самое лучшее, что делается для детей и юношества в разных сферах искусства. Особенность конкурса в том, что в составе его жюри – дети.

«Именно они в процессе обсуждений заявок выбирают, кто из взрослых станет лучшим и примет участие в гастролях, — сказал Сергей Безруков на пресс-конференции. — Мы, взрослые, предлагаем одно, а ребята выбирают совсем другое. Поэтому я советую посмотреть всё, что есть в программе, чтобы узнать интересы детей».

В рамках «ЭХА» запланированы не только спектакли, но и мастерские, кинопрограммы, встречи для читателей и многое другое.

Основными площадками проведения мероприятий станут Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова, Архангельский театр кукол и Северодвинский драматический театр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Безруков предупредил о возможном закрытии кинотеатров в России.