Сергей Безруков открыл в Архангельске «ЭХО Большого Детского фестиваля»
Архангельск, 12 апреля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани и Нягани покажут свои спектакли в рамках «ЭХА Большого Детского фестиваля», открывшегося сегодня в Архангельске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Торжественная церемония открытия фестиваля прошла на сцене Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова. Программа началась с показа созданного по сказке-притче Антуана де Сент-Экзюпери спектакля «Маленький принц», в котором сыграл главную роль создатель фестиваля, народный артист России Сергей Безруков.
По словам артиста, программа фестиваля дает возможность отобрать и показать зрителям регионов самое лучшее, что делается для детей и юношества в разных сферах искусства. Особенность конкурса в том, что в составе его жюри – дети.
В рамках «ЭХА» запланированы не только спектакли, но и мастерские, кинопрограммы, встречи для читателей и многое другое.
Основными площадками проведения мероприятий станут Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова, Архангельский театр кукол и Северодвинский драматический театр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Безруков предупредил о возможном закрытии кинотеатров в России.