Берлин, , 16:43 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал заняться вопросом организации переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Соответствующее заявление он сделал 12 апреля в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Steffen Prößdorf

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шольц подчеркнул, что Албания сделала первые шаги к установлению верховенства права и успешной борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

По словам канцлера ФРГ, переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС имеют определяющее значение для региона и Европы. Аргументом в пользу членства Албании в объединении Шольц назвал «конструктивную ответственность» Албании в роли страны — председательницы ОБСЕ и непостоянного члена СБ ООН.

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