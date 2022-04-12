Чайковский, Пермский край,
12 апреля 2022, 20:55 — REGNUM Во вторник, 12 апреля, на предприятии АО «Газпром бытовые системы» в городе Чайковском в Пермском крае состоялась презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники.
Санкции
Александр Горбаруков, ИА REGNUM
В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор АО «Газпром бытовые системы» Алексей Самсоненко и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.
В линейке оборудования представлено более 20 моделей. Особое внимание уделено комплектующим, обеспечены многофункциональность, надежность и удобство в эксплуатации. Запланированный объём производства новой линейки в 2022 году — более 40 000 единиц стационарных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов.
С учетом важности вопросов безопасности использования газа в быту тестовая эксплуатация новой линейки проводилась при участии сотрудников газораспределительных организаций. Продукция полностью соответствует требованиям и стандартам технического обслуживания внутридомового газового оборудования.
«Благодаря открытию новых отечественных заводов, развитию новых линеек продукции каждый житель страны сегодня может купить надёжное российское газовое оборудование — плиту, котел, узел учета. И все для того, чтобы по-настоящему безопасно, удобно и комфортно пользоваться экологичным топливом в быту», — подчеркнул генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
«Как часть Группы «Газпром», мы участвуем в Программе развития газоснабжения и газификации
регионов России. Объем реализации основного ассортимента нашим предприятием в Чайковском — более 400 тысяч в год стационарных плит и встраиваемой техники, а новой линейки — 40 тысяч. Такие мощности позволяют нам эффективно справляться с задачами, на 100% обеспечивая потребность населения Пермского края и — в перспективе — России в целом», — рассказал Алексей Самсоненко.
«Пермский край является активным участником программ газификации и догазификации. Помимо этого, регион предоставляет компенсацию при покупке или замене газового оборудования льготным категориям граждан. В 2021 году поддержкой воспользовались почти 4 тыс. жителей на общую сумму более 46 млн руб. из средств краевого бюджета. Для дальнейшей реализации этих мероприятий значимо, что все необходимое оборудование, которое не уступает по качеству зарубежным производителям и главное, не зависит от иностранных комплектующих, производится у нас в регионе», — отметил Дмитрий Махонин.