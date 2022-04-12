Чайковский, Пермский край, 12 апреля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Во вторник, 12 апреля, на предприятии АО «Газпром бытовые системы» в городе Чайковском в Пермском крае состоялась презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор АО «Газпром бытовые системы» Алексей Самсоненко и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

В линейке оборудования представлено более 20 моделей. Особое внимание уделено комплектующим, обеспечены многофункциональность, надежность и удобство в эксплуатации. Запланированный объём производства новой линейки в 2022 году — более 40 000 единиц стационарных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов.

С учетом важности вопросов безопасности использования газа в быту тестовая эксплуатация новой линейки проводилась при участии сотрудников газораспределительных организаций. Продукция полностью соответствует требованиям и стандартам технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

«Благодаря открытию новых отечественных заводов, развитию новых линеек продукции каждый житель страны сегодня может купить надёжное российское газовое оборудование — плиту, котел, узел учета. И все для того, чтобы по-настоящему безопасно, удобно и комфортно пользоваться экологичным топливом в быту», — подчеркнул генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов .

«Как часть Группы «Газпром», мы участвуем в Программе развития газоснабжения и регионов России. Объем реализации основного ассортимента нашим предприятием в Чайковском — более 400 тысяч в год стационарных плит и встраиваемой техники, а новой линейки — 40 тысяч. Такие мощности позволяют нам эффективно справляться с задачами, на 100% обеспечивая потребность населения Пермского края и — в перспективе — России в целом», — рассказал Алексей Самсоненко. газификации регионов России. Объем реализации основного ассортимента нашим предприятием в Чайковском — более 400 тысяч в год стационарных плит и встраиваемой техники, а новой линейки — 40 тысяч. Такие мощности позволяют нам эффективно справляться с задачами, на 100% обеспечивая потребность населения Пермского края и — в перспективе — России в целом», — рассказал Алексей Самсоненко.