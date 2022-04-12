Вашингтон, , 20:52 — REGNUM В сервисе Netflix появится новая функция, позволяющая отметить понравившийся фильм или сериал с помощью двойного лайка. Информация об этом появилась в официальном блоге платформы.

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Как говорится в сообщении, опция Double Thumbs Up («Двойной палец вверх») — это дополнительный способ для пользователей сообщить сервису, какие типы сериалов и фильмов они хотели бы чаще видеть в рекомендациях. Кнопка новой функции появится рядом с кнопками «Мне нравится» и «Мне не нравится».

Ранее сервис Netflix отменил производство фильма Fast and Loose, в котором участвует актёр Уилл Смит. Причиной этого стал его конфликт с комиком Крисом Роком на церемонии «Оскар-2022», в ходе которого артист ударил Рока.

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