Москва, , 20:50 — REGNUM Более 300 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) приняли решение отправиться в Приморский край, чтобы начать работать на Дальнем Востоке, получив возможность принять участие в программе «Дальневосточный гектар» и другую поддержку правительства, сообщила 12 апреля журналистам первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Дальневосточные гектары — река Тумнин, Хабаровский край Ольга Демиденко

По её словам, 12 апреля из Таганрога отправляются первые 340 переселенцев из Донбасса.

«Сегодня отправляется первый состав, это 340 мест в купейных вагонах, первые переселенцы, которые осознанно приняли решение поехать и построить заново свою жизнь в Приморском крае. Этот поезд отправляется сегодня вечером из Таганрога прямиком во Владивосток…

Пока они будут находиться в пути, мы соберем более подробные их профили. В этом плюс длинного пути, за это время мы сможем совместно с Приморским краем более детально подобрать для них возможности работы, когда они через шесть дней приедут в Приморский край, во Владивосток, их будут ждать уже конкретные предложения по городам, по предприятиям, по размещению», — рассказала Нургалиева.

Также она заявила о начале формирования следующей группы переселенцев из республик Донбасса, которые готовы поехать жить и работать в Хабаровский край.

Было отмечено, что власти помогут переселенцам не только в трудоустройстве, но и участвовать в программах переселения соотечественников, «Дальневосточный гектар», и иных программах поддержки.

«Многие из них хотят принять участие в программе переселения соотечественников. В рамках этой программы, вступив в нее, они смогут получить подъемные, это десять прожиточных минимумов, около 170 тыс. рублей на каждого человека, и уже на эти средства смогут арендовать жилье. Дальше, получив гражданство, молодые семьи смогут принимать участие в программе «Дальневосточная ипотека», где самая низкая ставка, льготная ипотека под 2% для живущих на Дальнем Востоке», — рассказала Нургалиева.

При этом она подчеркнула, что сейчас российский Дальний Восток активно развивается, там создаются новые предприятия, требующие квалифицированных работников.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные ДНР ликвидировали за сутки 67 украинских нацистов