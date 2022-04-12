Ереван, 12 апреля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. 22-летний центральный полузащитник Артур Галоян, выступающий в Футбольной Национальной Лиге 2021/22 за «Велес», получил армянский паспорт. Об этом 12 апреля сообщил телеканал «Матч ТВ».

ИА REGNUM Армения

По информации источника, армянский паспорт Галояна был сделан ускоренно при содействии Федерации футбола Армении.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 29-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также Галоян получил три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что в прошлое летнее трансферное окно в подписании Галояна был заинтересован московский ЦСКА. За «Велес» футболист выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Торпедо» на правах свободного агента.