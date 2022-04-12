Москва, 12 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Агент 25-летнего опорного полузащитника московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрия Баринова Павел Банатин подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны санкт-петербургского «Зенита».

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Баринов

«Было ли ему (Баринову) интересно перейти в «Зенит»? Риторический вопрос. Сейчас мысли только о «Локомотиве», — цитирует Банатина издание Sport24.

В текущем сезоне Дмитрий Баринов принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами во встрече с подмосковными «Химками».

Текущее соглашение Баринова с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.