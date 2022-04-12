Манчестер, Великобритания, , 20:43 — REGNUM Как сообщает издание Todofichajes, мадридский «Реал» интересуется 30-летним атакующим полузащитником «Манчестер Сити» и лидером сборной Бельгии по футболу Кевином Де Брёйне.

Кевин Де Брёйне Brad Tutterow

По информации источника, «сливочные» предпримут попытку подписать полузащитника, если не получится оформить трансфер Килиана Мбаппе («Пари Сен-Жермен») или Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд). Отмечается, что сам Де Брёйне не против продолжить карьеру в «Реале».

В текущем сезоне Кевин Де Брёйне принял участие в 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА бельгиец набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас в семи матчах.