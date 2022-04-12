Манчестер, Великобритания, 12 апреля 2022, 20:43 — REGNUM Как сообщает издание Todofichajes, мадридский «Реал» интересуется 30-летним атакующим полузащитником «Манчестер Сити» и лидером сборной Бельгии по футболу Кевином Де Брёйне.

Кевин Де Брёйне
Кевин Де Брёйне
Brad Tutterow

По информации источника, «сливочные» предпримут попытку подписать полузащитника, если не получится оформить трансфер Килиана Мбаппе («Пари Сен-Жермен») или Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд). Отмечается, что сам Де Брёйне не против продолжить карьеру в «Реале».

В текущем сезоне Кевин Де Брёйне принял участие в 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА бельгиец набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас в семи матчах.