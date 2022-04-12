Москва, , 20:45 — REGNUM О своём увольнение из Высшей школы сценического искусства заявил 12 апреля актёр Константин Райкин. Вуз остаётся без художественного руководителя.

Слуга двух господ Цитата из к/ф «Труффальдино из Бергамо». реж. Владимир Воробьёв. 1976. СССР

Константин Райкин «Я подтверждаю, что это информация правильная, в общем, я нахожусь в состоянии увольнения с должности художественного руководителя, потому что эта должность упразднена господином Полянкиным».

Он добавил, что был готов «к этой ситуации». Комментируя действия ректора вуза Анатолия Полянкина, актёр заявил, что тот «на расстоянии с всякими запретами, бумажками, приказами, считает, что он может руководить, в этом совершенно не понимая и разрушая».

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