Москва, 12 апреля 2022, 20:45 — REGNUM О своём увольнение из Высшей школы сценического искусства заявил 12 апреля актёр Константин Райкин. Вуз остаётся без художественного руководителя.
Он добавил, что был готов «к этой ситуации». Комментируя действия ректора вуза Анатолия Полянкина, актёр заявил, что тот «на расстоянии с всякими запретами, бумажками, приказами, считает, что он может руководить, в этом совершенно не понимая и разрушая».
Читайте ранее в этом сюжете: Константина Райкина уволили из его Театральной школы