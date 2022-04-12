Москва, 18 марта, 2024, 01:11 — ИА Регнум. По итогам обработки бюллетеней результат кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ — 2024 может оказаться рекордным.

Kremlin.ru Владимир Путин

По информации ЦИК РФ, после обработки 75% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,14% голосов. Его оппоненты: кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 4,2% голосов, результат Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,08% голосов, у кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,16% голосов.

Отсюда следует вывод, что Путин на данный момент побеждает с рекордным результатом. На выборах в 2018 году он набрал 76,69% голосов, в 2012 году — 63,60%, в 2004 году — 71,31%, а на президентских выборах в 2000 году — 52,94%.

Голосование длилось три дня — с 15 по 17 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта, после закрытия всех избирательных участков, Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он обратился к волонтёрам, поблагодарив за работу в ходе предвыборной кампании.

В разговоре с волонтёрами Путин отметил, что была проделана важная для страны работа. Предстоит создать условия для дальнейшего продвижения России, чтобы государство стало ещё крепче, сильнее и эффективнее, добавил он.

Также Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, доверие и участие в выборах. Кроме того, он пообещал сделать всё, чтобы достичь приоритетных задач и целей.

Днём 17 марта явка избирателей превысила показатели президентских выборов 2018 года. Такой активности на выборах в России ранее не наблюдалось, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.